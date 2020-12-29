Новый штамм коронавируса обнаружили в ОАЭ

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Власти Объединённых Арабских Эмиратов обнаружили несколько случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель правительства ОАЭ, передаёт портал Arab News. Чиновник не уточнил точное количество случаев и не сказал, из какой страны прибыли инфицированные.

По данным Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, за последние сутки в стране выявили 1506 новых случаев COVID-19, два человека скончались от причин, связанных с коронавирусом, 1475 ранее заболевших выздоровели. За всё время пандемии зафиксировано 204 369 случаев коронавирусной инфекции при 662 летальных исходах.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения тяжести течения болезни и смертности, пока нет.

Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией. Как писал NEWS.ru, французский врач Жан-Даниэль Лельевр назвал эту меру бесполезной. Он отметил, что европейское население масштабно перемещается между странами, поэтому невозможно добиться настоящей изоляции.