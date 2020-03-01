https://static.news.ru/photo/49097d9c-5bd3-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Парламент Ирака не смог провести заседание по утверждению нового состава правительства Мухаммеда Тауфика Алауи из-за отсутствия кворума.

Из 329 депутатов на заседание явилась только треть, хотя для принятия решения необходимо наличие как минимум 165 законодателей. Парламентарии, недовольные кандидатами на посты министров, которых предложил Алауи, бойкотировали сессию. Голосование по составу правительства отложено, новая его дата пока не определена, сообщает телеканал Al Sumaria.

Спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси заявил, что, если решение не будет принято в ближайшее время, весь процесс, в том числе выбор президентом нового кандидата на пост премьера, придётся начинать с начала.

Ранее NEWS.ru писал, что назначение Алауи на пост главы правительства Ирака стало поводом для протестов. Митинги прошли в центре Багдада, а также на юге страны.