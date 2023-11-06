ЦАХАЛ тратит тонны оружия: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Глава ХАМАС сравнил объемы сброшенной на Газу взрывчатки с атомной бомбой

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

ХАМАС утверждает, что Израиль сбросил на Газу 35 000 тонн взрывчатки с начала эскалации 7 октября. Глава политбюро палестинского движения Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте заявил, что мощность такого количества боеприпасов превосходит по разрушительности ядерную бомбу.

О том, что произошло в зоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке к утру 6 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ снова атаковала медучреждения Газы

ЦАХАЛ утверждает, что уже окружила анклав и вышла к морю. Также в оборонном ведомстве Израиля сообщили, что за прошедшие сутки истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС, включая туннели, наблюдательные пункты, военные базы, пункты запуска противотанковых ракет. Убит член движения Джамаль Мусса, который отвечал за спецоперации по безопасности в ХАМАС. Он же 1993 году совершил обстрел солдат ЦАХАЛ, патрулировавших сектор Газа.

6 ноября Израиль нанес авиаудар по единственной психиатрической больнице в Газе и по стационару офтальмологического профиля. Министр здравоохранения Газы Май Аль-Кайла заявляла, что все утверждения Израиля о дислокации бойцов ХАМАС в подземных пунктах под больницами — это «слабый предлог для нападения на медучреждения и убийства невинных людей».

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС нанесло удары по Тель-Авиву

Хамасские «Бригады Иззэддина аль-Кассама», в свою очередь, открыли огонь по Тель-Авиву. Еще 16 реактивных снарядов в сторону еврейского поселения Нахария и южных окраин города Хайфа были выпущены с территории Южного Ливана.

88 сотрудников ООН погибли на Ближнем Востоке

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам потребовало прекратить огонь в конфликтом регионе, отметив, что с момента эскалации было разрушено более 100 медучреждений. По данным международной организации, за месяц в зоне конфликта погибли 88 сотрудников ООН. К утру 6 ноября за сутки при обстрелах Газы погибли более 200 человек, сообщали в местном Минздраве.

The Washington Post пишет, что США и Израиль расходятся в оценке уровня «приемлемых» потерь среди гражданских лиц при авиаударах. В Израиле считают, что ЦАХАЛ стремится сократить число жертв среди населения сектора Газа и соблюдает международное гуманитарное право. Только американские чиновники не владеют информацией, как именно ЦАХАЛ выбирает цели для удара и как она оценивает допустимый порог погибших и раненых среди гражданских.

По данным издания, Вашингтон призвал Тель-Авив сократить число жертв среди мирного населения. Тем временем президент Ирана Эбрахим Раиси заявляет, что Тель-Авив действует более жестко именно благодаря поддержке США.

США через региональных партнеров, включая Турцию, направили Ирану и ливанской «Хезболле» сигнал о готовности к военному вмешательству в случае нападения на Израиль. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что не ищет конфликта с Ираном.

Фото: AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иордания пригрозила Израилю войной

Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне предупредил руководство Израиля, что государство будет рассматривать любые попытки выселить палестинцев из сектора Газа как объявление войны. Продолжение военных действий в анклаве аль-Хасауне назвал вопиющим нарушением международного права. Он призвал «положить конец предоставлению иммунитета и защиты Израилю, которые дают ему лицензию на убийство палестинских граждан».

На КПП «Рафах» на границе с Египтом тем временем возобновилась эвакуация иностранных граждан. Но в Главном управлении погранперехода анклава предупредили, что пройти через пункт смогут пройти лишь те, кто внесен в заранее составленные списки.

В плену у ХАМАС находятся восемь россиян

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль подтвердил, что палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках семь-восемь россиян. Дипломат отметил позитивные сигналы по их освобождению, хотя ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал о сложностях в переговорном процессе.

Нофаль также признал, что израильская сторона отказывается от всех предложений по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

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