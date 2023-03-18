Новое землетрясение произошло в Турции Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-востоке Турции

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 08:14 по московскому времени. Эпицентр располагался в четырех километрах к юго-востоку от города Гексун.

Сведений о жертвах или разрушениях не поступало. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

Турецкое управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при этом сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 с эпицентром близ Гексуна и очагом на глубине семи километров, передает агентство Anadolu.

12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при разрушительных землетрясениях магнитудами 7,7 и 7,6, потрясших страну 6 февраля, достигло 48 тысяч человек. Более 115 тысяч человек пострадало, было разрушено 50 тысяч зданий. По словам Эрдогана, эти землетрясения стали самыми сильными в стране с 1939 года. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров. Катаклизм привел к разрушениям не только в Турции, но и в соседней Сирии.