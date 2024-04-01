Новое правительство Палестины принесло присягу в Рамалле

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Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально вступило в должность, сообщило агентство WAFA. Церемония состоялась в Рамалле, административном центре Палестинской национальной администрации (ПНА), в присутствии президента Махмуда Аббаса.

Глава государства подчеркнул, что новое правительство сформировано из технократов, а его юрисдикция будет распространяться не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа. Он назвал приоритетными задачами нового кабмина предоставление гуманитарной помощи жителям Газы и полноценную реконструкцию анклава, а также возвращение перемещенных лиц.

Ранее на саммите Евросоюза по Ближнему Востоку лидеры стран — членов объединения впервые с начала палестино-израильского конфликта приняли резолюцию с призывом к прекращению огня. Участники встречи предложили освободить всех заложников и предоставить гуманитарный доступ к пострадавшим регионам.

Документ также впервые содержит призыв к правительству Израиля не начинать военную операцию в Рафахе, чтобы не спровоцировать новые вынужденные перемещения мирного населения. Помимо этого, Тель-Авив попросили прекратить насилие на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и не препятствовать доступу к священным местам.