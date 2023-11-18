Новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян отправились в Каир Группа из 170 эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в Каир

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа из 170 россиян, которые в пятницу пересекли КПП «Рафах», выдвинулась в Каир, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС РФ. В столице Египта гражданам окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом, — сказали в МЧС.

Ранее первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Она насчитывает 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправили в Москву.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. До этого неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории пограничного поста.