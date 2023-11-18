Новая группа эвакуированных из Газы россиян готовится к вылету в Москву Спецборт МЧС доставит из Каира в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

Фото: МЧС РФ

Новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит спецбортом МЧС из египетской столицы Каира в Москву, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, к транспортировке готовятся 120 человек.

Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей, — говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что в российский оперативный штаб в Каире ранее доставили более 220 россиян. Эвакуированных из Газы граждан разделили на две группы для транспортировки в Москву, первая уже направляется в аэропорт для дальнейшего перелета. В ведомстве добавили, что всего из анклава было эвакуировано свыше 500 человек.

Первая колонна эвакуированных из сектора Газа россиян насчитывала 70 человек, ее также направили в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Люди передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались до столицы Египта 12 ноября, уже утром 13 ноября их отправили в Москву.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации.