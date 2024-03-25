«Ногти и клыки»: в Турции назвали зачинщика теракта в «Крокусе» Лидер турецкой партии Vatan Перинчек: за терактом в «Крокусе» стоит Байден

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

За терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стоят США и лично президент Джо Байден, заявил РИА Новости лидер турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек. По его словам, мировые эксперты разыскивают террористическую организацию, которая организовала нападение, однако на самом деле это «террористический аппарат» американского лидера.

Мировые и турецкие эксперты по терроризму приступили к поиску и обсуждению отпечатков пальцев террористической организации, осуществившей теракт в Москве. Это, несомненно, «миссия по безопасности». Безопасность «ногтей и клыков глубинного государства США», конечно же! Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена, — отметил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Вашингтон после теракта в «Крокус Сити Холле» «отмазывает» Киев. Штаты пытаются упоминанием запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) прикрыть себя и украинского президента Владимира Зеленского, уверена дипломат.

До этого Захарова подчеркнула, что до момента завершения расследования деталей теракта в «Крокус Сити Холле» любые попытки США оправдать Украину следует рассматривать как улику. Вашингтон очень быстро сделал выводы о непричастности Киева, хотя с убийством президента Джона Кеннеди не может разобраться уже 60 лет, обратила внимание представитель ведомства.