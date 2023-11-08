Нидерланды могут оказаться в центре скандала из-за законов войны NRC: Нидерланды могли нарушить законы войны при поставке деталей для самолетов

Правительство Нидерландов решило продолжить поставки Израилю запасных частей для истребителей F-35 после обострения палестино-израильского конфликта, сообщила газета NRC. Отмечается, что это может привести к нарушению законов и обычаев войны, о чем официальный Амстердам предупредила профессор международного права Лисбет Зегвельд.

Нидерланды должны исходить из того, что все поставленные материалы будут использоваться для непропорциональных воздушных ударов, в ходе которых не делается различий между мирными жителями и боевиками ХАМАС. Соответственно, Нидерланды сознательно способствуют военным преступлениям, — приводятся слова Зегвельд.

Издание передает, что таможенники сообщило и. о. главе МИД Нидерландов Ханке Брюинсу Слоту, а также и. о. министру внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахеру о предстоящей поставке запасных частей для израильских F-35. Чиновники отказались блокировать поставку.