Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС Нетаньяху: большая часть сил ХАМАС уничтожена

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Первая фаза операции «Железные мечи» завершена, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. По информации, предоставленной его канцелярией, было принято решение о приостановке поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Кроме того, армия Израиля создаст ограниченную военную зону в районе сектора Газа.

Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей, — сказал Нетаньяху.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов. По последним данным, около 100 человек стали жертвами конфликта, более 900 жителей получили ранения.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.