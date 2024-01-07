Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с «Хезболлой» Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическим путем

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Биньямин Нетаньяху

Иерусалим готов урегулировать конфликт с ливанской «Хезболлой» политическими способами, однако если это не сработает, то будут подключены «другие» опции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что «Хезболла» должна усвоить урок, который израильские военные преподали движению ХАМАС — ни один террорист не застрахован, передает РИА Новости.

Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами, — сказал премьер.

В январе Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по оперативному командному центру «Хезболла» в Ливане. Кроме того, танки и артиллерия израильской армии (ЦАХАЛ) провели удары по нескольким районам Ливана. Военные также зафиксировали пуски из Ливана в сторону Израиля.

Ранее правительство сектора Газа сообщило, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на палестинский анклав более 45 тысяч бомб и ракет. В начале января власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составлял на тот момент свыше 65 тысяч тонн.