Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе

Фото: Kay Nietfeld/dpa//Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Военная техника Армии обороны Израиля окружила дом лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис на юге анклава, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС. Он добавил, что поимка Синвара — дело времени.

Вчера вечером я сказал, что наши силы могут прийти в любое место в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом — это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее, его поимка — это лишь вопрос времени, — заявилпремьер.

Утром 1 декабря стало известно, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе ответственность за это возложили на президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, которые поощряли продолжение конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

До этого член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинское движение желало бы продлить перемирие с Израилем в секторе Газа. По его словам, палестинцы используют все имеющиеся у них козыри на переговорах ради достижения цели. Хамад также отметил, что ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом и готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение.