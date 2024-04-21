Нетаньяху заявил, что будет «яростно защищать» ЦАХАЛ от санкций

Фото: Jinipix/xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении яростно защищать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) от санкций, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал сведения о том, что США планируют ввести рестрикции против одного из подразделений вооруженных сил страны.

Я буду яростно защищать Армию обороны Израиля, наши войска и наших бойцов. Если кто-то думает, что может ввести санкции в отношении подразделения Армии обороны Израиля, я буду бороться с этим изо всех сил, — заявил Нетаньяху в обращении к нации по случаю начала праздника Песах.

По примеру того, как солдаты ЦАХАЛ объединились на поле боя, власти страны намерены защитить армию на политическом поприще, отметил он. Премьер подчеркнул, что намерен сражаться за Армию обороны Израиля.

В обращении к нации Нетаньяху также пообещал нанести «болезненные удары» палестинскому движению ХАМАС. По его словам, в ближайшее время Тель-Авив усилит давление на группировку.

Ранее издание Axios сообщило, что власти США намерены ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющимся данным, об этом в течение нескольких дней объявит государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.