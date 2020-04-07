Нетаньяху завершит самоизоляцию 8 апреля

Двухнедельный карантин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится 8 апреля, так как тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Сегодня премьер-министру сделали очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Он завершит 14-дневный карантин завтра, — цитирует РИА Новости заявление канцелярии политика.
Нетаньяху придерживался режима самоизоляции с конца марта по совету личного врача и специалистов Министерства здравоохранения. Решение было принято из-за того, что советница политика по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух оказалась инфицирована COVID-19.
В ночь на 2 апреля карантин премьера должен был завершиться, так как с момента его контактов с Палух прошло 14 дней. В то же время стало известно о заражении коронавирусной инфекцией министра здравоохранения и его супруги, писал NEWS.ru.
По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.