Нетаньяху завершит самоизоляцию 8 апреля

https://static.news.ru/photo/67641612-78fc-11ea-b195-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Panoramic/Global Look Press

Двухнедельный карантин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится 8 апреля, так как тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Сегодня премьер-министру сделали очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Он завершит 14-дневный карантин завтра, — цитирует РИА Новости заявление канцелярии политика.

Нетаньяху придерживался режима самоизоляции с конца марта по совету личного врача и специалистов Министерства здравоохранения. Решение было принято из-за того, что советница политика по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух оказалась инфицирована COVID-19.

В ночь на 2 апреля карантин премьера должен был завершиться, так как с момента его контактов с Палух прошло 14 дней. В то же время стало известно о заражении коронавирусной инфекцией министра здравоохранения и его супруги, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.