Нетаньяху выразил Путину недовольство из-за позиции России в ООН

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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил ему недовольство из-за позиции Москвы по вопросам, касающимся палестино-израильского конфликта, сообщает канцелярия главы правительства еврейского государства. Речь, в частности, идет о позиции РФ в ООН и на других международных площадках.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным о войне с ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля, — говорится в сообщении.

Кроме того, Нетяньяху резко раскритиковал сотрудничество РФ и Ирана. В беседе с российским лидером он назвал взаимодействие Москвы и Тегерана опасным.

Как сообщалось ранее, переговоры Нетаньяху с Путиным состоялись 10 декабря. Израильский премьер ради общения с российским лидером покинул заседание кабмина. Политики беседовали около 50 минут. Это был их первый почти за два месяца разговор. Предыдущий состоялся в середине октября.

В октябре Путин выразил Нетаньяху соболезнования в связи с гибелью израильтян из-за нападения палестинского движения ХАМАС. Он осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители, в числе которых женщины и дети. Путин также подтвердил готовность Москвы продолжить работу по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.