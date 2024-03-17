Нетаньяху выразил готовность воевать с ХАМАС до конца Нетаньяху: Израиль выдержит международное давление и продолжит войну до победы

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Биньямин Нетаньяху

Израиль не прекратит сражаться до полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Он добавил, что Тель-Авив выстоит под международным давлением, поскольку войну прекращать нельзя.

Мы в любом случае выстоим перед давлением и продолжим сражаться до полной победы. Внесем ясность: если мы сейчас остановим войну, остановим до того, как все ее цели будут достигнуты, это будет означать, что Израиль потерпел поражение, а этого мы не допустим, — заявил Нетаньяху.

Ранее в Минздраве палестинского анклава сообщили, что с 7 октября 2023 года, когда началась военная операция Израиля, в секторе Газа погибли более 30,2 тысячи палестинцев, еще более 71 тысячи жителей региона получили ранения.

Несмотря на высокие потери среди мирных жителей Газы, США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС