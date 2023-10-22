Нетаньяху созвонился с Макроном и премьером Нидерландов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел серию телефонных переговоров с лидерами западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщили в Twitter (X) канцелярии премьера Израиля. Отмечается, что Макрон и Рютте подтвердили свое намерение посетить Тель-Авив в ближайшие дни. В ходе этих переговоров премьер-министр Израиля подчеркнул решимость своей страны в борьбе с палестинским движением «Хамас», включая его боевиков и политическое руководство.

Премьер Биньямин Нетаньяху провел сегодня серию переговоров с западными лидерами. Премьер пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что израильское правительство оказалось между двух огней: военное руководство и население требуют нанести упреждающий удар по «Хезболле», в то время как США удерживают страну от этого шага. Вашингтон считает, что подобное решение может обернуться войной на два фронта и привести к разжиганию крупного регионального конфликта.