Нетаньяху сделал заявление об освобождении заложников ХАМАС в секторе Газа Нетаньяху: договоренности об освобождении пленных в секторе Газа не достигнуты

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никаких договоренностей об освобождении заложников ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, на данный момент достигнуть не удалось, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В своем обращении к нации, который транслировал The Times of Israel, политик пообещал сообщить, как только ситуация изменится.

Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций, и я хочу прояснить: к настоящему моменту договоренности нет. Но я обещаю, что, когда нам будет, что сказать вам, мы сообщим, — заявил он.

Ранее Нетаньяху сообщил, что Израиль имел серьезные основания для захвата больницы «Аш-Шифа»: имелись разведданные, согласно которым заложники, захваченные движением ХАМАС, находились именно там. Подробностей министр не сообщил, поскольку, по его утверждению, чем меньше он скажет об этом — тем лучше. Напомним, 15 ноября ЦАХАЛ начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре.

До этого Нетаньяху дал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с радикальным ливанским движением «Хезболла» на севере страны. Политик подчеркнул, что группировке не стоит связываться с Израилем, поскольку это окажется огромной ошибкой.