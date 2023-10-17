Нетаньяху резко высказался о ХАМАС в связи с ударом по больнице в Газе Нетаньяху назвал ХАМАС террористами в связи с ударом по госпиталю в Газе

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Движение ХАМАС — «варварские террористы», заявил в социальной сети Twitter (Х) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне недавней атаки на больницу в секторе Газа. По словам министра, члены группировки убивают собственных детей.

На больницу в секторе Газа напали варварские террористы в секторе Газа, а не ЦАХАЛ, тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей, — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее накануне военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа, один из ракетных ударов пришелся на баптистский госпиталь «Аль-Маамадани», в результате атаки минимум 500 человек погибли, большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание. В секторе Газа заявили, что ракету послала израильская армия, однако предварительное расследование ЦАХАЛ показало, что трагедия произошла в результате неудачного ракетного пуска ХАМАС.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уже запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударом по госпиталю, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, мероприятие могут назначить на 18 октября.