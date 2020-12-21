Нетаньяху рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6a41129c-42b2-11eb-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Netanyahu

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на открытии заседания кабмина на следующие сутки после вакцинации от коронавируса нового типа, заявил, что чувствует себя отлично. Политик призвал соотечественников последовать его примеру. Препарат чиновник получил 19 декабря.

Я прекрасно себя чувствую. Я призываю всех граждан Израиля пройти вакцинацию. Если все мы или, по крайней мере, большинство из нас будут вакцинированы, мы победим болезнь, — рассказал Нетаньяху.

Он добавил, что Иерусалим привлёк экспертов для предотвращения попадания в еврейское государство нового типа коронавируса, выявленного в Великобритании.

Массовая вакцинация граждан от COVID-19 в стране началась утром 20 декабря 2020 года. В первую очередь прививку получат медики, студенты медицинских вузов, представители органов власти и муниципалитетов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что избранный президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал не вакцинироваться от коронавируса раньше людей, находящихся в группе риска. По его словам, в настоящий момент команда политика ведёт работу над организацией прививания демократа. Он дал слово, что вещество введут ему публично.