Нетаньяху рассказал, когда ЦАХАЛ возобновит боевые действия в Газе Нетаньяху: боевые действия возобновятся после завершения обмена заложниками

Фото: IMAGO/Mohammed Alaswad apaimag/Global Look Press

Израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа после того, как нынешний этап возвращения заложников будет исчерпан, заявил в Twitter (Х) премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что Израиль будет вести борьбу с ХАМАС до победы.

За неделю мы добились очень больших успехов — возвращения десятков наших похищенных. <...> Но в последние несколько дней я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно — да, — написал Нетаньяху.

Как сообщалось ранее, перемирие между перемирие между Израилем и движением ХАМАС продлено на два дня. Предполагается, что за это время палестинская группировка отпустит 20 израильских заложников, тогда как Тель-Авив освободит 60 заключенных палестинцев.

Кроме того, стало известно, что движение ХАМАС выразило готовность продлить режим прекращения огня еще на четыре дня и подписать соответствующее соглашение с Израилем. Представитель политбюро ХАМАС Гази Хамад напомнил, что группировка неоднократно заявляла о желании «остановить агрессию раз и навсегда» и для достижения этой цели старается использовать все имеющиеся козыри.