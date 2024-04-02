Нетаньяху признал удар Израиля по гуманитарным работникам в Газе Нетаньяху: ЦАХАЛ нанес удар по гражданским в секторе Газа непреднамеренно

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что военные «непреднамеренно» нанесли удар по гуманитарным работника в секторе Газа, передает ТАСС. Он также заверил, что таких инцидентов не повторится в будущем.

К сожалению, в последний день произошел трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. На войне такое бывает, мы досконально проверяем это, мы находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы подобное не повторилось, — заявил премьер.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Их машины с фирменным логотипом подбили в «деконфликтной зоне». В двух бронированных машинах и одном обычном автомобиле были выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, имеющие двойное гражданство США, Канады и Палестины.

На днях представители ХАМАС обратились к посредникам и предъявили требования для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Для начала Израиль должен вывести войска из региона, затем планируется «настоящий» обмен военнопленными. Инициатива ХАМАС направлена на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.