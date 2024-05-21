Нетаньяху предъявил обвинение прокурору МУС Нетаньяху обвинил прокурора МУС Хана в демонизации Израиля

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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в попытке демонизировать еврейское государство. Таким образом он отреагировал в эфире телекомпании ABC на решение инстанции добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Он говорит, что мы (Израиль — NEWS.ru) заставляем людей голодать? Мы поставили полмиллиона тонн продовольствия и медикаментов на 20 тысяч грузовиков. Этот человек хочет демонизировать Израиль, — сказал Нетаньяху.

Ранее МУС запросил ордер на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля. Их обвинили в геноциде и в военных преступлениях, совершенных во время противостояния с октября 2023 года.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты допускают, что Израиль мог нарушить международные обязательства по защите мирного населения. По информации журналистов, речь идет о неправильном использовании Тель-Авивом оружия американского производства. В частности, Израиль мог проигнорировать практики смягчения ущерба гражданскому населению, отметили журналисты. Однако в отчете не было обнародовано достаточно конкретных выводов для наказания еврейского государства.