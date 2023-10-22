Нетаньяху предупредил об опасности активизации «Хезболлы» Нетаньяху: вмешательство «Хезболлы» в конфликт Израиля и ХАМАС навредит Ливану

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Вмешательство «Хезболлы» в конфликт Тель-Авива и Газы может привести к разрушительным последствиям для Ливана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с военными на севере страны. По его словам, которые приводит Times of Israel, это будет большой ошибкой группировки, арабской стране нанесут невообразимый ранее вред.

Если движение «Хезболла» решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана, — сказал Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что «Хезболла» втягивает Ливан в войну против Израиля. Он отметил, что движение не получит от этого никаких выгод, но может потерять многое. Конрикус добавил, что обстрелов территории Израиля со стороны «Хезболлы» с каждым днем становится все больше, что способствует эскалации ситуации на границе с Ливаном.

Ранее сообщалось, что израильское правительство оказалось между двух огней: военное руководство и население требуют нанести упреждающий удар по «Хезболле», в то время как США сдерживают страну от этого шага. Вашингтон считает, что подобное решение может обернуться войной на два фронта и привести к разжиганию крупного регионального конфликта.