Нетаньяху предрекли скамью подсудимых из-за разногласий с США Эксперт Васильев: Нетаньяху может сесть на скамью подсудимых

Фото: Thomas Koehler/Thomas Koehler/AA/photothek.de/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический эксперт Владимир Васильев. По его словам, эта опасность связана с разногласиями Тель-Авива и Вашингтона из-за действий израильских войск в секторе Газа.

Военный конфликт нанес экономике Израиля серьезный ущерб. И у Вашингтона остался единственный инструмент давления — не выделять эти миллиарды Тель-Авиву, — отметил Васильев.

По словам эксперта, все больше американских демократов выступают против Израиля, что создает непривычную ситуацию для Белого дома, который практически не имеет влияния на Нетаньяху. Он также подчеркнул, что отсутствие мира в секторе Газа может привести к разделению избирателей демократов в США. У Нетаньяху есть вероятность оказаться на скамье подсудимых внутри Израиля, считает эксперт.

Ранее Нетаньяху заявил, что Запад потерял память и совесть. По его словам, некоторые союзники забывают о «монстрах из ХАМАС» и настаивают на проведении в Израиле выборов, которые могут привести страну к поражению. Выступающие с подобными заявлениями политики забыли о самой страшной резне со времен холокоста, подчеркнул политик. Однако конкретных имен Нетаньяху не назвал.