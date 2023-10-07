Нетаньяху предложил оппозиционерам Лапиду и Ганцу присоединиться к кабмину

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу присоединиться к правительству в условиях обострения конфликта на территории сектора Газа, передает портал Ynet со ссылкой на сообщении оппозиционной партии «Ликуд». До этого Лапид встречался с премьером и поддержал идею создания чрезвычайного правительства с ограниченным сроком полномочий на время обострения конфликта.

Нетаньяху предложил обоим политикам войти в широкое чрезвычайное правительство, в том же формате, в котором покойный лидер оппозиции Менахем Бегин присоединился к правительству Леви Эшколя в ходе арабской шестидневной войны [в 1967 году], — говорится в сообщении партии «Ликуд».

Ранее Лапид заявил, что готов в текущей ситуации отложить все политические разногласия в сторону. Лапид занимал пост премьер-министра Израиля с 2021 по 2022 год. В марте Лапид активно выступал против принятой в стране судебной реформы. В ответ Нетаньяху обвинял его в попытке спровоцировать в стране анархию.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.