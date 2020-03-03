https://static.news.ru/photo/84c7e83e-5d57-11ea-9ebe-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Loook Press

Во вторник, 3 марта, в Израиле стали известны предварительные итоги выборов в состав однопалатного парламента Кнессета, которые прошли накануне. В этот день премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, блок партий которого набрал большее количество голосов, провёл встречу с лидерами правых политических объединений.

Политик заявил, что уже готов начать переговоры по созданию нового правительства. Нетаньяху пообещал уничтожить «ядерную угрозу Ирана» и продолжать добиваться мира с арабскими странами. Также, как отметил премьер-министр, он собирается проводить дальнейшие экономические реформы.

Блок Нетаньяху набрал 59 мандатов, а левые и арабские партии — 54. Премьер подчеркнул, что граждане Израиля доверяют ему и его сторонникам, потому как верят в то, что им «обеспечат лучшее десятилетие в истории страны».

Эта победа стала ещё слаще, поскольку она произошла наперекор всем трудностям. У нас были лимоны, а мы сделали из них лимонад, — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

Официально результаты выборов в Израиле традиционно объявляют неделю спустя после их проведения.

Как ранее писал NEWS.ru, на израильских парламентских выборах побеждает партия «Ликуд» и.о. премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют результаты первого экзитпола, распространённого 12-м каналом израильского ТВ.

«Ликуд» получает 37 из 120 мест в кнессете 23-го созыва. А центристский блок партии «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем может рассчитывать на 33 кресла.