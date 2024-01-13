Нетаньяху пообещал вести войну с ХАМАС до победного конца Нетаньяху: ничто не остановит Израиль от войны с ХАМАС

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль продолжит войну до полной победы, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС. Он подчеркнул, что никакие силы не остановят государство от достижения заявленных целей, сообщает РИА Новости.

Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей — ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Нас никто не остановит — ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой, — сказал премьер.

Ранее он заявлял, что ЦАХАЛ со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. По словам премьера, Израиль намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого правительство анклава сообщило, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч бомб и ракет. Власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают на завершение палестино-израильского конфликта в течение нескольких недель. Анонимный американский чиновник рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль укажет руководству страны на необходимость как можно скорее свернуть военную операцию.