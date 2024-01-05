Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе «со всей силой» Нетаньяху: Израиль продолжит боевые действия в Газе со всей силой

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Израиль со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, прибывшему с визитом в еврейское государство. По словам премьера, которые передает ТАСС, Тель-Авив намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

Мы должны дать возможность нашим гражданам вернуться домой на север и юг страны. Для этого мы будем действовать со всей силой там, где необходимо, — заявил Нетаньяху.

Ранее правительство анклава сообщило, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч бомб и ракет. Власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.

До этого генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть местом, пригодным для жизни: он посещает палестинский анклав уже третий раз, и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе, а после возобновления боевых действий 1 декабря организация потеряла доступ в северную часть анклава. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда.