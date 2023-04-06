Нетаньяху пообещал ответ врагам Израиля Нетаньяху: враги Израиля заплатят цену за свою агрессию против еврейского государства

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят цену за каждый акт агрессии против Израиля. Пусть они не думают, что этому помешают внутренние разногласия в стране, подчеркнул он перед началом заседания военно-политического кабинета, созванного 6 апреля для выработки ответа на ракетный обстрел севера Израиля, сообщает РИА Новости.

Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние дебаты в Израиле помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется. <...> Мы все без исключения едины в этом. Мы будем бить наших врагов, и они заплатят цену за любой акт агрессии, — сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что Израилю не нужно изменение статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние ночи случились столкновения палестинцев с полицией. Нетаньяху призвал к спокойствию, пообещав решительные действия против «экстремистов, которые прибегают к насилию».

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что удары по Израилю с территории Ливана наносились боевиками палестинского движения ХАМАС. Также не исключается причастность Ирана к атакам. 6 апреля израильские СМИ сообщали, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города на севере страны.