Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят цену за каждый акт агрессии против Израиля. Пусть они не думают, что этому помешают внутренние разногласия в стране, подчеркнул он перед началом заседания военно-политического кабинета, созванного 6 апреля для выработки ответа на ракетный обстрел севера Израиля, сообщает РИА Новости.
Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние дебаты в Израиле помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется. <...> Мы все без исключения едины в этом. Мы будем бить наших врагов, и они заплатят цену за любой акт агрессии, — сказал Нетаньяху.
Он также отметил, что Израилю не нужно изменение статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние ночи случились столкновения палестинцев с полицией. Нетаньяху призвал к спокойствию, пообещав решительные действия против «экстремистов, которые прибегают к насилию».
Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что удары по Израилю с территории Ливана наносились боевиками палестинского движения ХАМАС. Также не исключается причастность Ирана к атакам. 6 апреля израильские СМИ сообщали, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города на севере страны.