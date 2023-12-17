Нетаньяху пообещал не снижать давления на ХАМАС Нетаньяху: Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС

Фото: Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

Израиль продолжит политику оказания максимального военного давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции. По его словам, которые приводит издание Yedioth Ahronoth, это необходимо, чтобы обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в Газе, и добиться победы над террористами.

Военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для достижения победы. Только военное давление приведет к освобождению всех наших пленных. Без этого у нас ничего не получится, — сказал Нетаньяху.

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант также отметил важность продолжения военного давления на ХАМАС. Он подчеркнул, что если бы военные не предприняли решительных действий, «мы могли бы ждать месяцами, и никто из заложников не вернулся бы».

Вечером 15 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе боя в секторе Газа военнослужащие ошибочно определили трех заложников как угрозу и открыли по ним огонь. В связи с трагическим инцидентом в ЦАХАЛ выразили семьям погибших соболезнования и заявили о своем глубоком сожалении. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху гибель заложников.