Нетаньяху пообещал нанести «болезненные удары» ХАМАС Нетаньяху: Израиль нанесет болезненные удары ХАМАС в ближайшие дни

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Биньямин Нетаньяху

Израиль в ближайшее время усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет «болезненные удары», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, это единственный способ добиться прогресса в вопросе освобождения заложников из Газы, передает РИА Новости.

Мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время. В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, — заявил Нетаньяху в ходе обращения к нации по случаю начала иудейского праздника Песах.

Он объяснил это тем, что ХАМАС отвергло все предложения Тель-Авива по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Премьер подчеркнул, что палестинское движение является единственным игроком, который не позволяет добиться соглашения.

Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля играет исключительную роль в обеспечении безопасности страны. По его словам, ЦАХАЛ будет бороться изо всех сил с возможными санкциями против одного из ее батальонов.

Также сообщалось, что ХАМАС готово делить власть в секторе Газа и предлагает создать правительство, состоящее из палестинских групп из самой Газы и с Западного берега Иордана. Глава политбюро Исмаил Хания отметил, что группировка не позволит регулировать ситуацию «оккупантам или кому-либо еще».