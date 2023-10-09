Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток в ответ на атаки ХАМАС

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Ответ Израиля на атаки палестинского движения ХАМАС изменит весь Ближний Восток, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время военная кампания армии страны находится в самом разгаре, однако трудные дни ждут Израиль впереди. Он гарантировал, что правительство окажет помощь всем регионам, пострадавшим от действий ХАМАС.

Государство [Израиль] перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток, — заявил Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие. Он также подчеркнул, что бойцы израильской армии нанесут движению ХАМАС беспрецедентный ответный удар.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, военный эксперт Алекс Векслер считает, что атаки ХАМАС на Израиль приведут к отставке действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху. По его мнению, ХАМАС готовился к атаке около года, однако у израильских спецслужб не оказалось никаких данных о планах движения. Эта ошибка может стоить поста не только Нетаньяху, но и министру обороны Галанту.