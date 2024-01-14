Нетаньяху озвучил новое условие окончания военных действий в Газе Нетаньяху: Израилю необходимо получить контроль над границей Газы с Египтом

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press/Global Look Press

Взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее придут новые боевики, сообщает ТАСС.

Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру, поскольку в противном случае мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие, — заявил он.

Нетаньяху отметил, что у израильских военных уже есть несколько планов на этот счет. Тель-Авив будет работать над поставленной задачей, пока не выполнит ее, подчеркнул премьер.

До этого министр заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы. По прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС Нетаньяху подчеркнул, что никакие силы не остановят государство от достижения заявленных целей — ни Гаага, ни кто-либо еще.

Ранее он заявлял, что ЦАХАЛ со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. По словам премьера, Израиль намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.