Нетаньяху ответил на вопрос о прекращении огня в Газе Нетаньяху: общего прекращения огня в Газе не будет

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Общее прекращение огня в секторе Газа не способствует разрешению палестино-израильского конфликта, поскольку против радикального движения ХАМАС работает исключительно военное давление, заявил в интервью телекомпании АВС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также добавил, что о прекращении огня не может идти речь без освобождения израильских заложников.

Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее <...>, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня. <...> Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, — это военное давление, которое мы оказываем, — сказал премьер.

Ранее Нетаньяху уже заявлял, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников. По его словам, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных.

По словам президента Израиля Ицхака Герцога, страна не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных. Герцог добавил, что все, кто намеренно или невольно пытается помешать действиям военных, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему отвергают призывы к «общему прекращению огня» в рамках палестино-израильского конфликта. По его словам, Вашингтон настаивает на «временном и локальном» прекращении огня в гуманитарных целях.