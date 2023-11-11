Нетаньяху ответил на слова Макрона об ударах Израиля по Газе Нетаньяху заявил об ответственности ХАМАС за вред мирным жителям сектора Газа

Фото: IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/Global Look Press

Ответственность за страдания мирного населения сектора Газа несет исключительно палестинская радикальная организация ХАМАС, а не Израиль, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Таким образом израильский лидер ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона относительно методов ведения военной операции в этом регионе.

Ответственность за причинение вреда гражданскому населению в секторе Газа лежит на ХАМАС, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян, — заявил Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль прилагал большие усилия, чтобы избежать ущерба для гражданского населения. В частности мирных жителей заранее призывали покинуть зону боевых действий. В то время как ХАМАС, по его словам, использует гражданских в качестве живых щитов, препятствуя их эвакуации.

Нетаньяху напомнил Макрону, что ХАМАС совершает преступления против человечности, удерживая похищенных, и использует школы, мечети и больницы в качестве баз для террористов. В заключение премьер подчеркнул, что глобальные лидеры должны осуждать ХАМАС, а не Израиль.

Ранее сообщалось, что танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в секторе Газа. Пациентов отделения интенсивной терапии эвакуировали из медицинского учреждения. Тяжелая израильская техника встала вплотную к зданию больницы, поэтому эвакуация продвигалась медленно. Сколько всего детей находилось в медцентре, неизвестно.