Нетаньяху ответил на обвинения в равнодушии к угрозе ХАМАС Нетаньяху отверг заявления о том, что его предупреждали об атаке ХАМАС

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг заявления о том, что его предупреждали о готовящейся атаке палестинской группировки ХАМАС на страну. По словам политика, он не был предупрежден о подобных намерениях «ни на одном этапе».

Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС. Напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности [Израиля] и главу Службы общей безопасности, оценивали, что [движение] ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию, — говорится в сообщении, размещенном на странице главы кабмина в социальной сети Twitter (X).

Там также отмечается, что «именно такую оценку неоднократно представляли» премьеру и правительству Израиля «все силы безопасности и разведывательное сообщество», в том числе перед началом войны.

Ранее Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля вошла в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Он также встретился с семьями захваченных в плен граждан и пообещал им освободить их любой ценой. По словам политика, возвращение людей домой является одной из главных целей военной операции в секторе Газа.

Он также предупредил, что вмешательство «Хезболлы» в палестино-израильский конфликт может привести к разрушительным последствиям для Ливана. По его словам, это будет большой ошибкой группировки, арабской стране нанесут невообразимый вред.