Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации Газы Нетаньяху: демилитаризовать сектор Газа может лишь Армия обороны Израиля

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Беньямин Нетаньяху

Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что обеспечить это может лишь ЦАХАЛ, любое международное участие в данном процессе недопустимо.

Еще одно слово о том, что будет после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована, и эту демилитаризацию может обеспечить только одна сила — Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может быть ответственна за это, — сказал премьер.

Он пояснил, что в Тель-Авиве видели происходившее в других местах, куда вводились международные силы с подобной целью. Нетаньяху подчеркнул, что не готов закрывать глаза на это и «принимать подобные договоренности».

Израиль доведет свою военную операцию в Газе до конца, в очередной раз отметил премьер, указав на усиливающееся международное давление. Друзьям Тель-Авива он напомнил, что единственным способом завершить быстро войну считает применение максимальной силы против ХАМАС и уничтожение его.

Если наши друзья хотят помочь свернуть эту войну, то это и их война против варварства, и они должны просто поддержать нас, — сказал Нетаньяху.

Ранее Биньямин Нетаньяху после визита в палестинский анклав заявил, что операция Армии обороны Израиля в секторе Газа будет длиться до полной победы над движением ХАМАС. По его словам, у ЦАХАЛ есть воля и решимость, которые помогут достичь всех целей войны. В настоящий момент перед Израилем стоит три цели, добавил премьер. Речь идет о полной ликвидации ХАМАС, возвращении всех заложников и создании гарантии того, что сектор Газа не станет вновь угрозой.