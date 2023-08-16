Нетаньяху оценил экономическую политику Израиля Нетаньяху: экономическая политика Израиля благоприятна для всех его граждан

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Экономическая политика Израиля приносит пользу всем гражданам, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в личном Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на новости Bloomberg о том, что инфляция в стране составила всего 3,3%, а цены на квартиры снижаются третий месяц подряд.

Снова хорошие новости для израильской экономики. Наша экономическая политика выгодна для всех граждан Израиля. Нам предстоит много работы, и мы все сделаем, — написал Нетаньяху.

Bloomberg отмечает, что инфляция в Израиле замедлилась больше, чем ожидалось, приблизившись к верхнему пределу целевого диапазона правительства. Как отметили в агентстве, это предоставляет больше данных центральному банку страны перед принятием решения о процентной ставке в сентябре.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля не стоит торопиться с проведением судебной реформы в стране, которая, как считает американский лидер, способствует расколу общества. Байден акцентировал внимание на том, что нужно учитывать весь спектр угроз. Американский лидер также заявил о растущей разобщенности израильского населения из-за реформы.

Ранее писали, что Нетаньяху успешно провели операцию по установке кардиостимулятора в медицинском центре «Шиба». Уточняется, что врачи оценивают его состояние как хорошее, он находится под наблюдением медиков.