Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести Нетаньяху назвал западных союзников бессовестными из-за выборов в Израиле

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Запад потерял память и совесть, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, некоторые союзники забывают о «монстрах из ХАМАС» и настаивают на проведении в Израиле выборов, которые могут привести страну к поражению, пишет издание Financial Times.

Неужели вы так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС? Неужели вы так быстро утратили свою моральную совесть? — задал он вопрос.

Выступающие с подобными заявлениями политики забыли о самой страшной резне со времен холокоста, подчеркнул политик. При этом конкретных имен Нетаньяху не назвал.

Ранее премьер Израиля подтвердил, что его страна не прекратит сражаться до полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что Тель-Авив выстоит под международным давлением, поскольку войну прекращать нельзя.

До этого в Минздраве палестинского анклава сообщили, что с 7 октября 2023 года, когда началась военная операция Израиля, в секторе Газа погибли более 30,2 тысячи палестинцев, еще более 71 тысячи жителей региона получили ранения.

Напомним, президент США Джо Байден уже заявил, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. Он объяснил, что премьер-министр настраивает весь мир против Тель-Авива.