Нетаньяху обвинил Иран в финансировании военных нужд ХАМАС Нетаньяху: Иран обеспечивает 90% военного бюджета ХАМАС

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный бюджет палестинской радикальной организации ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, отсутствуют данные о том, что Тегеран мог иметь прямое отношение к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября.

Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, 90% военного бюджета ХАМАС идет из Ирана. Он финансирует, он организует, он возглавляет [деятельность ХАМАС], — сказал Нетаньяху.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.

При этом заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что израильские военные столкнутся с «беспрецедентным поражением» в случае начала наземной операции в секторе Газа. В то же время для палестинцев этот шаг Тель-Авива станет славной страницей в истории, уверен он.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с Bloomberg Television сообщил, что против США будут созданы новые фронты, если они продолжат оказывать помощь Израилю. Абдоллахиян считает, что в Вашингтоне должны решить, хотят ли они обострения войны. Министр указал на то, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие страны региона.