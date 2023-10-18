Нетаньяху обвинил ХАМАС в гибели мирных палестинцев

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В результате ударов израильских военных по сектору Газа гибнут мирные люди, но вина за это лежит на ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит ТАСС, ЦАХАЛ бьет по законным террористическим целям, а боевики прячутся за спинами мирных жителей.

Тогда как Израиль стремится минимизировать число жертв среди гражданского населения, <...> ХАМАС хочет убить максимально возможное число израильтян и совершенно не считается с жизнями палестинцев. Каждый день они совершают двойное военное преступление, целясь в наших мирных жителей и прячась за спинами своих мирных жителей, — сказал израильский премьер.

Он добавил, что по мере развития конфликта Израиль будет делать все возможное, чтобы оградить гражданское население от ущерба. Он вновь призвал население сектора Газа эвакуироваться в безопасные районы.

Ранее призыв к эвакуации опубликовала Армия обороны Израиля. Жителям сектора Газа порекомендовали переместиться в район Аль-Маваси на юге региона, куда по мере необходимости будет направляться гуманитарная помощь.

В Минздраве Палестины заявили, что в результате недавнего удара по больнице Аль-Ахлим погиб 471 человек и получили ранения еще 314. Представители ХАМАС заявили, что ответственность за удар по больнице несет Армия обороны Израиля. По их словам, только ЦАХАЛ мог ударить по объекту с такой мощью. Посол Израиля в России Александр Бен Цви обвинил в атаке группировку «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Там в свою очередь причастность к случившемуся опровергли.