Нетаньяху обвинил Эрдогана в пособничестве террористам Нетаньяху: Израиль не будет слушать нотации поддерживающего терроризм Эрдогана

Фото: Dana Kopel/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает терроризм, передает Times of Israel слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, Израиль не будет слушать нотации турецкого лидера по поводу событий в Газе.

Я должен сказать, что есть силы, которые поддерживают террористов. И одна из них — это президент Турции Эрдоган, который называет Израиль террористическим государством, но на самом деле поддерживает террористическое государство ХАМАС, сам бомбил турецкие деревни в самой Турции. Так что мы не намерены выслушивать какие-либо поучения от них, — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган вновь назвал Израиль «террористическим государством». По мнению руководителя республики, ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия, победившая по итогам выборов».

Вице-спикер кнессета Евгений Сова в ответ на это подчеркнул, что операция ЦАХАЛ соответствует нормам международного права. Иск Анкары в Международный уголовный суд (МУС), а также слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «террористическом государстве» Израиль не остановят действия ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС, отметил парламентарий.