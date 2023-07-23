Нетаньяху ночью проведут операцию по установке кардиостимулятора

Фото: IMAGO/Israeli Prime Minister Off / Global Look Press

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на воскресенье, 23 июля, проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия главы правительства. Установку произведут медики медицинского центра «Шиба».

Сегодня ночью премьер-министр Нетаньяху пройдет процедуру установки кардиостимулятора в медицинском центре «Шиба» («Тель ха-Шомер»), — говорится в заявлении.

Во время хирургического вмешательства Нетаньяху будет находиться «под седацией», отмечается в канцелярии. Его обязанности временно исполнит министр юстиции и вице-премьер страны Ярив Левин.

Неделей ранее израильский премьер-министр прибыл в отделение неотложной помощи в пригороде Тель-Авива после того, как потерял сознание и упал. Медики имплантировали политику прибор для измерения частоты сердечных сокращений. После обследования врачи объявили диагноз, с которым Нетаньяху попал в больницу.

Сам премьер объяснил свое состояние тем, что в течение длительного времени вместе с женой находился на солнце. В обращении из медицинского центра он поблагодарил врачей за помощь, а также призвал граждан меньше находится под палящими лучами и пить больше воды.