Нетаньяху назвал условие мира между Израилем и арабами Нетаньяху: мир на Ближнем Востоке не наступит без уничтожения ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху

Без уничтожения ХАМАС мир на Ближнем Востоке не наступит, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает ТАСС. Он добавил, что страна продолжит военную операцию против палестинского движения до полного его уничтожения.

Мы продолжим добиваться целей войны и уничтожать ХАМАС, потому что ХАМАС будет делать то же самое вновь и вновь. Это секта, провозгласившая своей целью геноцид. Не будет никакой надежды на мир между Израилем и палестинцами, между Израилем и арабскими странами, если мы не уничтожим это движение убийц, которое угрожает будущему всех нас, — заявил он.

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари до этого заявил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в семь часов утра (08:00 мск). По его словам, в рамках перемирия запланирован обмен пленными.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.