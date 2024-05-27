Нетаньяху назвал трагедией гибель десятков людей в Рафахе из-за удара ЦАХАЛ

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагедией авиаудар в Рафахе вблизи палаточного лагеря с перемещенными палестинцами, передает 12-й канал израильского телевидения. Министр заверил, что по результатам расследования будут сделаны необходимые выводы.

Необходимо оказать давление на ХАМАС, и мы это делаем. В Рафахе мы эвакуировали миллион не вовлеченных в войну жителей, и, несмотря на все усилия, вчера произошел трагический инцидент. Мы расследуем случаи и делаем выводы. Для нас каждый убитый непричастный (к боевым действиям — NEWS.ru.) человек — это трагедия, для ХАМАС — это стратегия, — заявил Нетаньяху.

Ранее стало известно, что порядка 40 палестинцев, среди которых много женщин и детей, погибли в результате бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Рафахе. Пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины информировала, что несколько десятков людей были ранены. Как отметили в ведомстве, израильские силы нанесли удар по палаточному лагерю в районе Телль-эс-Султан на северо-западе города.

Также армия обороны Израиля в результате успешного авиаудара в Рафахе ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что речь идет о Ясине Рабиа. Удар с воздуха нанесли в районе Таль-ас-Султан. Определить местонахождение цели помогли точные разведывательные данные, добавили военные.