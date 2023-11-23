Нетаньяху назвал повод для возобновления боевых действий в Газе Нетаньяху: Израиль возобновит боевые действия при нарушении прекращения огня

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Военнослужащие израильской армии готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит ТАСС, Тель-Авив в первую очередь заинтересован в возвращении заложников, но это не подразумевает предоставления полной свободы действий палестинским радикалам в анклаве.

Мы будем действовать с умом, а по окончании дней перемирия мы вернемся к войне. Возможно, нам придется сделать это намного раньше, возможно, будет нарушение [перемирия], и мы не будем стоять, как овцы. Мы сделаем то, что нужно, чтобы план [по возвращению из Газы заложников] осуществился, но если он будет нарушен, мы будем знать, что делать, — сказал Нетаньяху.

Премьер добавил, что у военных есть указание принимать необходимые меры для спасения жизни в случае непосредственной угрозы. По словам Нетаньяху, для выполнения этих указаний не требуются никакие политические решения.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.

В этой связи представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия и большинство стран мира положительно относятся к соглашению между Израилем и ХАМАС. По его словам, за последнее время это первые хорошие новости из сектора Газа.