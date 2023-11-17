Нетаньяху назвал одну из причин военной операции в больнице «Аш-Шифа» Нетаньяху: в больнице «Аш-Шифа» в Газе могли быть заложники

Фото: IMAGO/Israeli Prime Minister Off/Global Look Press

Израиль имел серьезные основания полагать, что заложники, захваченные движением ХАМАС, находились в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала CBS. По его словам, на это указывали серьезные разведданные.

У нас были серьезные основания полагать, что заложники находились именно в больнице «Аш-Шифа». Это одна из причин, по которой мы вошли туда. Если заложники там находились, то их уже вывели. У нас были разведданные, но чем меньше я об этом говорю, тем лучше, — отметил Нетаньяху.

Напомним, 15 ноября ЦАХАЛ начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа», в ходе которой военные стараются «не навредить гражданским». Медперсонал «Аш-Шифы» о начале штурма израильская армия уведомила заранее, однако сообщение было отправлено после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

На следующий день стало известно, что Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». По словам источника, это поставило Тель-Авив, который рассчитывал получить неоспоримые доказательства существенной боевой деятельности в медкомплексе, в неудобное положение — теперь США еще активнее требуют сделать паузу в боях. Спустя еще сутки официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные в ходе обысков все-таки обнаружили в больничном комплексе вход в туннель и автомобиль с оружием. По его словам, ЦАХАЛ отправил в подземный ход инженерные войска. О результатах рейда пока не сообщалось.