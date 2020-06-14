Нетаньяху назвал обвинения МУС в отношении Израиля абсурдными

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление американских властей о том, что они готовы ввести санкции в отношении чиновников Международного уголовного суда (МУС).
Ранее он назвал МУС «политизированным судом, одержимым проведением охоты на ведьм против Израиля и США».
Этот суд выступает с абсурдными обвинениями против Израиля, в том числе со скандальным заявлением о том, что присутствие евреев в сердце их родины является преступлением. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и это противоречит справедливости, — написал политик в Twitter.
Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за это решение. Он назвал обвинения МУС в отношении Израиля абсурдными.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп издал указ, который позволит США вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС). Решение Трампа раскритиковали американские юристы и правозащитники, заметив, что оно ставит США в один ряд с диктаторскими режимами.