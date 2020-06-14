Нетаньяху назвал обвинения МУС в отношении Израиля абсурдными

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Президент Израиля Реувен Ривлин 15 июня вернётся в свою резиденцию. Сегодня всё здание, включая его кабинет, продезинфицировали из-за того, что у одного из сотрудников диагностировали COVID-19.

Резиденция президента была тщательно очищена после получения вчера информации о том, что у одного из работников диагностирован коронавирус, продезинфицированы все помещения, в том числе ванные и кухни, — говорится в...