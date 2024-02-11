Нетаньяху назвал число уничтоженных батальонов ХАМАС Нетаньяху: армия Израиля ликвидировала 18 из 24 батальонов ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила три четверти батальонов палестинского движения ХАМАС и убеждена, что победа уже в пределах досягаемости, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что ЦАХАЛ намерена полностью уничтожить ХАМАС, поскольку, если она этого не сделает, палестинское формирование восстановится и снова разрастется.

Победа достижима. Мы уже уничтожили три четверти террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24. И мы не позволим остальным шести остаться. Это все равно что оставить четверть «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) в Ираке и сказать: пускай у них будет своя маленькая территория, все нормально, — сказал премьер еврейского государства.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере 25 человек погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля южной части сектора Газа. По данным СМИ, обстрелу подвергся именно Рафах. Также говорилось о нескольких десятках раненых.

Позднее агентство Associated Press писало, что власти Египта могут разорвать мирные Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем. По его данным, Каир пойдет на этот шаг, если ЦАХАЛ отправится в самый южный город сектора Газа — Рафах.